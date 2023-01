Van bakkerij Wauters tot bakkerij Verstraeten: hier geniet je op Verloren Maandag van worstenbrood en appelbollen in Waasland en Dendermonde

Waasland en DendermondeNu Kerst en Nieuwjaar achter de rug is, is Verloren Maandag weer in zicht. Ook verschillende bakkers in Waasland en Dendermonde doen mee aan de Antwerpse traditie van appelbollen en worstenbroden. Van bakkerij Wauters in Temse tot bakkerij Verstraeten in Beveren: bij deze zeven bakkers in Waasland en Dendermonde kan je terecht voor appelbollen en worstenbroden op Verloren Maandag.