Vader en zoon brengen samen boek ‘Randje Buitenspel’ uit: “100 bijzondere verhalen over voetbal”

Vader en zoon die samen een boek schrijven: het gebeurt niet heel vaak. Sportjournalist Chris Picavet en zijn zoon Stijn deden het. Beiden werken ze voor sportzender Sporza, en verdiepten ze zich in de rijke geschiedenis van de voetbalwereld. In ‘Randje Buitenspel’ diepen ze 100 bijzondere verhalen op. “We vonden inspiratie in de verste uithoeken van de wereld, maar ook om de hoek”, vetellen Stijn en Chris. “In één van de verhalen vonden we een link naar het vroegere Sportkring Sint-Niklaas. De voorwaarde die ex-Ajacied Johnny Dusbaba toen had om zijn handtekening te zetten bij Sportkring was wel heel bijzonder, en lees je in ons boek.”

Volledig scherm © Thomas Sweertvaegher

Stijn en Chris hopen dat ook mensen die niets te maken hebben met voetbal de verhalen zullen kunnen smaken. “Randje Buitenspel gaat over voetbal, en ook weer niet”, leggen ze uit. “Voetbal is vooral een kapstok. De maatschappelijke en geschiedkundige achtergronden bij de verhalen schetsen een tijdsbeeld waarin de verhalen zich afspelen. We hebben ervoor gezorgd dat we voor het overgrote deel onbekende pareltjes bijeen hebben gebracht. Er is al heel wat verschenen over voetbal, maar wij wilden vooral iets nieuws brengen. Verhalen die anders misschien voor eeuwig buitenspel zouden blijven, vandaar ook de titel.”

De samenwerking tussen vader Chris en zoon Stijn verliep volgens hen beiden uitstekend. “We zaten van bij het begin op dezelfde lijn, maar we waren tegelijk ook kritisch voor elkaar”, zegt Chris. “We werken beiden voor Sporza, maar Stijn heeft wel de meeste achtergrondkennis over voetbal. Hij was ook de bezieler van dit project. En we zijn nog lang niet uitverteld. Ondertussen hebben we al een hele reeks nieuwe verhalen gevonden.”

Randje Buitenspel is verschenen bij uitgeverij Manteau en kost 23.99 euro.

Volledig scherm © Thomas Sweertvaegher

Volledig scherm © Thomas Sweertvaegher

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.