Unieke watershow vervangt vuurwerk tijdens zomerkermis

Nieuwkerken Auto belandt op dak in Vrasene­straat: bestuurder ongedeerd

In de Vrasenestraat in Nieuwkerken (Sint-Niklaas) voltrok zich zondagochtend rond 5 uur een zware crash. Een jongeman die met zijn Volkswagen in de richting van Nieuwkerken reed, ging in een bocht rechtdoor. De wagen belandde op zijn dak, maar de jongeman bleef als bij wonder ongedeerd.

3 juli