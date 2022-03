Uniek woonproject op voormalige schoolcampus VTS: “6.500 m² stadskernvernieuwing langs drie gezellige pleintjes”

Sint-NiklaasOp een steenworp van de Grote Markt in Sint-Niklaas is dit weekend het woonproject ‘De Vakschool’ ingehuldigd. Negen gebouwen van de vroegere VTS-site werden omgevormd tot 61 fraaie appartementen en lofts. De vroegere speelplaatsen zijn nu groene buurtpleintjes.

De site tussen de Collegestraat en het Onze-Lieve-Vrouwplein heeft een rijk verleden van meer dan 300 jaar. In de 19e eeuw was er een textielfabriek van de familie Janssens. Begin 20e eeuw kregen de gebouwen een herbestemming als vakschool. In 2008 trokken de laatste leerlingen weg uit de VTS waarna de stad Sint-Niklaas de hele schoolsite kocht. Interwaas kreeg de opdracht voor de reconversie.

Volledig scherm De voormalige speelplaatsen werden omgevormd tot gezellige pleintjes. © Kristof Pieters

Erfgoed bewaard gebleven

“Het uitgangspunt was dat de beeldbepalende gebouwen werden bewaard en gerenoveerd”, zegt directeur Bart Casiers. “Op basis van ons bouwhistorisch onderzoek werd de helft van de site beschermd als monument.” Vijf bouwpartners sloegen de handen in elkaar. Als laatste fase werd nu het openbaar domein aangelegd. Het gaat om een cluster van drie aansluitende pleintjes. Twee daarvan waren vroeger een speelplaats, het derde ontstond door de afbraak van vroegere ateliers. Ze zijn toegankelijk voor voetgangers en fietsers als doorsteek tussen de Paul Snoekstraat en het Onze-Lieve-Vrouwplein maar auto’s worden geweerd. Ook de parkeermogelijkheden werden beperkt gehouden. Er is één centrale parkeergarage met 18 plaatsen. In het gebouw werd wel een grote publieke fietsenberging ondergebracht.

Groene en verkeersluwe oase

“Op die manier is er een groene en verkeersluwe oase gecreëerd in onze stadskern”, prijst schepen van mobiliteit Carl Hanssens (N-VA) het project. “In mei volgt als laatste fase nog een aansluiting op de Hofstraat. Richting Stationsstraat willen we ook nog een doorsteek. Daarom dat we als stad hebben beslist te participeren in de Reynaertgalerij.”

Ook burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) is bijzonder opgetogen met het eindresultaat. Hij mocht het nieuwe woonproject officieel inhuldigen met de ingebruikname van de waterpartij op het grootste plein. Helemaal afgewerkt is het project nog niet. Mevaco Bouwbedrijf start eind april nog met de renovatie van het herenhuis aan de toegang tot de site langs het Onze-Lieve-Vrouwplein. Hierin zullen vooral appartementen gerealiseerd worden. In de voormalige conciërgewoning komen nog eens twee flats.

Volledig scherm De historische poort wordt in een laatste fase nog in zijn oude glorie hersteld. De muur moest namelijk gesloopt worden voor het werfverkeer. © Kristof Pieters

Restauratie historische poort

Ook de historische poort in de Collegestraat moet nog in zijn oude glorie hersteld worden. “Om het werfverkeer door te kunnen laten, moesten we een deel van de muur slopen”, legt Bart Cassier uit. “We hebben elke steen genummerd en zorgvuldig gestockeerd. In de loop van dit jaar start de restauratie.” De brandweer heeft intussen al een test gedaan met haar grootste voertuigen. De toegang tot de site bleek geen probleem te zijn.

De eerste bewoners namen vorig jaar al hun intrek in de Vakschool. Het eigentijdse woonproject telt 61 woningen, flats en lofts maar die zijn zeker niet alleen voor de begoede burgers. Ook de Sint-Niklase huisvestingsmaatschappij kreeg een deel toegewezen voor zeven flats en vijf woningen. Interwaas bouwde zelf een oude schoolvleugel om tot twaalf hedendaagse lofts. Ze worden te koop aangeboden vanaf 181.500 euro (exclusief btw). Verder heeft ook de academie er haar afdelingen pop & jazz en toneel ondergebracht en is er een atelier en opslagruimte voor de stadsschouwburg voorzien. De stad Sint-Niklaas liet tot slot ook twee multifunctionele lokalen realiseren waar zowel bewoners als verenigingen gebruik van kunnen maken.

Volledig scherm Interwaas bouwde een schoolvleugel om tot trendy lofts. © Kristof Pieters

Volledig scherm De lofts kijken ook nog eens uit op een groene oase. © Kristof Pieters

Volledig scherm Het herenhuis dat uitgeeft op het Onze-Lieve-Vrouwplein (achteraan) zal in april ook nog worden omgevormd tot appartementen. © Kristof Pieters