Uitstel is geen afstel: Ketnet Zomertour sluit vakantie af met festival op Grote Markt

Alle Ketnet-helden waren zondag van de partij, waaronder Kaatje en Kamiel, Samson & Marie, Nachtwacht, KetnetBand en #LikeMe. Op de laatste zondag van de zomervakantie kwam Sint-Niklaas aan de beurt voor de Zomertour van Ketnet. De doortocht in juli moest in laatste instantie worden geannuleerd na een corona-uitbraak bij het team voor de podiumopbouw. Maar uitstel is dus geen afstel. Het zomerfestival met alle populaire Ketnet-figuren streek zondag alsnog neer op de Grote Markt van Sint-Niklaas. Tussen de optredens door kunnen kinderen op de foto met hun favoriete helden in een speciale ‘selfiecorner’ en waren er heel wat leuke activiteiten in het festivaldorp.