UITGETEST. De grootste opblaasbare waterglijbaan van Europa in provinciaal domein De Ster: “Geen tijd om bang te zijn”

Sint-Niklaas “Zomer met concerten, EK en films”: De Casino Café gaat woensdag weer open

9 juni De Casino Café, met het grote terras in het Casinopark, gaat woensdag 9 juni opnieuw open. De Casino probeert de zomer mooi in te vullen, met concerten en concertfilms in de kiosk en de EK-matchen van Onze Jongens op groot scherm.