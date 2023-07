Jacqueline laat eerste tattoo zetten op haar 76ste: “Mijn huisdokter schrok zich eerst een hoedje, maar gaf daarna meteen zijn zegen”

“Je moet alles eens geprobeerd hebben in het leven”, vindt Jacqueline Van Goethem, 76 jaar en vrijwilligster in het woonzorgcentrum Zoetenaard in Stekene. Ze liet de jonge zorgkundige Joni een ontwerp maken en stapte vervolgens de tattooshop aan de overkant van de straat binnen. “Die stuurde me wel eerst nog langs de huisarts om toestemming”, lacht Jacqueline.