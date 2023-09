Uitgeregende start van eerste schooldag: “Maar ons goed humeur verliezen we niet”

Vrouwenbe­we­ging deelt cadeautjes uit op speelplein en in opvangcen­trum

Vrouw en Maatschappij, de vrouwenafdeling van CD&V, heeft lipbalsem en spelletjesboeken uitgedeeld op speelplein Spenoazi in Sinaai en in het Rode Kruisopvangcentrum in Sint-Niklaas.