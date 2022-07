Uitbaters van cafés Las-Caux en Oud-Rethorica gooien handdoek in de ring: nieuwe klap voor al fel geplaagde uitgaansbuurt

Sint-Niklaas Code oranje geldt ook voor stadspark: roken niet meer toegelaten, ook niet tijdens Par­kies-concerten

Roken en vuur maken is tot nader order verboden in het stadspark van Sint-Niklaas, ook tijdens de geplande Parkies-concerten. Dat is het gevolg van de code oranje die het Agentschap voor Natuur en Bos heeft afgekondigd in de Vlaamse bos- en natuurgebieden.

