Uitbater nachtwinkel achtervolgt gewapende overvallers met baseballknuppel, politie kan daders inrekenen na klopjacht

De winkel was totaal verrast toen twee gemaskerde mannen zaterdagavond plots de nachtwinkel binnenstapten. “Normaal zie ik alle klanten binnenkomen via de bewakingscamera’s maar die waren die avond net even buiten werking”, vertelt de uitbater. “Het systeem was bezig met een update. Daardoor had ik de twee mannen niet meteen opgemerkt.” Eén van de daders richtte meteen een vuurwapen op de winkelier. De andere haalde een mes boven. “Ik wou hen eigenlijk buitenjagen met mijn baseballknuppel, maar die was op de grond gevallen. Ze dreigden ermee te schieten en ik had geen kans om de knuppel op te rapen.”

Knuppel in twee gebroken

De gangsters eisten de inhoud van de kassa en graaiden ook een spaarpot mee van de uitbater, samen goed voor zo’n 1.250 euro. Ze namen vervolgens ook nog voor 400 euro aan sigaretten en de gsm van de man mee. Toen ze mijn zaak uitliepen, zette die laatste echter meteen de achtervolging in. “Ik heb de baseballknuppel opgeraapt en ben hen achterna gelopen. Ik heb één van hen nog op de rug kunnen slaan. Jammer genoeg brak de knuppel in twee stukken. Ik heb hen nog een heel eind achtervolgd maar moest uiteindelijk terugkeren.”

Al derde overval

De politie zette meteen heel wat mankracht in voor een klopjacht en kon de twee overvallers bij de kraag vatten. Er wordt nu onderzocht of ze nog voor andere feiten in aanmerking komen. Voor de uitbater van de nachtwinkel is het al de derde overval op korte tijd. “Ik heb ook nog een andere nachtwinkel in de Begijnenstraat in Sint-Niklaas. Die werd vorige maand tweemaal overvallen. De eerste keer konden ze de kassa meenemen. De tweede keer kon mijn schoonvader de overvallers verjagen.”

De man overweegt na deze feiten de handdoek in de ring te gooien “Ik sta al vijftien jaar achter de toonbank maar de verliezen stapelen zich op. Niet alleen door de verschillende overvallen maar ook door de coronacrisis want we moeten al vroeg de deuren sluiten en zien amper nog klanten.”