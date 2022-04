Uitbater buurtcafé De Kleine Star opent nieuw eetcafé op Stationsplein: “Nog meer genieten van contact met klanten”

Sint-NiklaasUitbater Sargis Nersisyan van café De Kleine Star in de Kleine Heimelinkstraat opent in juni een tweede café op het Stationsplein van Sint-Niklaas. Daar zal hij niet alleen pinten tappen, maar ook eten serveren. “Alleen een naam heb ik nog niet ", lacht hij.

Sargis Nersisyan (47) nam vorig jaar het bekende buurtcafé op de hoek van de Kleine Heimelinkstraat met de Bellestraat over na het overlijden van de toenmalige uitbaatster. Het was niet de eerste horecazaak voor de man, die twaalf jaar geleden samen met zijn gezin van Armenië naar Sint-Niklaas verhuisde. “In mijn geboorteland hield ik ook een restaurant open”, vertelt Sargis, die ondertussen al een aardig mondig Sinnekloases praat. “Ik geniet er enorm van om met mensen om te gaan. In De Kleine Star krijg ik klanten van overal over de vloer. Buurtbewoners maar ook mensen uit Nieuwkerken, Sint-Niklaas tot zelf Temse en Rupelmonde. Iedereen wordt hier warm ontvangen. ”

Sargis begint nu ook een tweede horecazaak op het Stationsplein in Sint-Niklaas. Die komt er pal op de hoek van het plein met de Stationsstraat, waar vroeger nog café Place was. “Het wordt een eetcafé”, kondigt hij aan. “Ik ga voor een Belgische keuken in combinatie met een leuke en gemoedelijke sfeer. De opening is voorzien voor in juni van dit jaar. Hoe het café zal gaan heten, weet ik nog niet. Ik twijfel nog tussen een aantal namen. Wie nog een leuk idee heeft mag het ons altijd sturen. Een typisch Sint-Niklase naam zou het eetcafé niet misstaan.”

In De Kleine Star organiseert Sargis regelmatig avonden met veel ambiance. “Om de zoveel tijd komt er een artiest optreden”, vertelt hij. “We wisten onder meer Sergio al een keer te strikken. Ook onze karaokeavonden zijn een succes. Met zo’n activiteiten brengen we heel de buurt bij elkaar. Sfeer en gezelligheid zijn telkens gegarandeerd. Of we ook in het nieuwe eetcafé optredens gaan organiseren, valt voorlopig nog af te wachten. Maar plaats voor feestjes zal er altijd zijn.”

De nieuwe horecazaak in het centrum van Sint-Niklaas betekent niet het einde van De Kleine Star. “In tegendeel”, benadrukt Sargis. “Veel van mijn klanten komen net naar dit café om de drukte van de stad te ontvluchten. In De Kleine Star kan er nog echt gepraat en gelachten worden met elkaar. Want veel buurtcafés zijn er hier niet meer. In dit stadsdeel is De Kleine Star nog het enige dat overblijft. Toen ik de zaak overnam bestond het café misschien al vijftig jaar. Dat laat je niet zomaar verloren gaan.”

