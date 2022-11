Uitbater Alexandros van Grieks restaurant Yamas: ‘Ik wil helemaal niet stoppen, maar ik kan niet anders”

Alexandros werkt al van kindsbeen af in de horeca. Eerst in Griekenland, daarna in België. Hij baatte onder meer een Griekse patisseriezaak uit in de Van Durmestraat, en nam vorig jaar ook zijn intrek in het leegstaand restaurant Kavala in de Parkstraat. Een restaurant waar hij in 2001 zélf nog mee in de keuken stond. Alexandros opende in de zaak in april van dit jaar zijn eigen Grieks restaurant Yamas.