Tweede schouwburg en overkapping van Collegestraat: eerste scenario’s voor nieuwe cultuursite Hofstraat klaar

Sint-Niklaas Interactie­ve expo ‘Oeps’ geeft andere kijk op klimaatpro­ble­ma­tiek: “Maar nooit met een belerende vinger”

Nog tot 27 november loopt in het SteM in Sint-Niklaas de expo ‘Oeps’: een tentoonstelling waarbij kunstenaars uit binnen- en buitenland zich buigen over de klimaatproblematiek.

9 oktober