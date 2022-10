Tweede editie van Wase Marathon zet 220 deelnemers aan de start: “Pluim voor iedereen die de finish haalde”

Sint-Niklaas/Beveren/Stekene Kunstwerk Baken wint Erfgoed­prijs, ook Paterskerk en schoolpro­ject Erfgoedhui­zen vallen in de prijzen

De herbestemming van de Paterskerk in Sint-Niklaas is de derde laureaat geworden van de Wase Erfgoedprijs van Erfpunt. De overwinning ging naar het kunstwerk Baken van de Maatschappij Linkerscheldeoever in Beveren. Tweede laureaat werd het project ‘Erfgoedhuizen in Stekene’ van basisschool De Molenberg in Stekene.

22 oktober