Twee rijstroken E17 versperd door ongeval

Sint-Niklaas Studenten Berkenboom houden na 30 jaar opnieuw modeshow: “Hier hebben we maanden­lang naartoe gewerkt”

In totaal 100 leerlingen van school Portus Berkenboom in de Kalkstraat in Sint-Niklaas hebben woensdag een modeshow gehouden. Dat was al meer dan 30 jaar geleden. De modeafdeling in Berkenboom bestaat al sinds 1912.

18 mei