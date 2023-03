Twee keer geflitst in 9 minuten tijd op exact dezelfde plaats: rijverbod en 520 euro boete

IN BEELD. Vol huis voor après-ski van Gysel Bar: “Feest tot in de vroege uurtjes”

Het après-skifeest van de Gysel Bar in Nieuwkerken is het voorbije weekend opnieuw een groot succes worden. In het tot feestzaal omgebouwd atelier van Nicolas Koklenberg was het tot in de vroege uurtjes over de koppen lopen.