Twee juryleden melden zich ziek op assisenproces tegen Dennis Peeters

Temse Tattooar­tiest Escobar coördi­neert eigen hulpactie voor Oekraïne: “Busjes vullen met hulpgoede­ren en vluchtelin­gen terugbren­gen”

Heel wat vrijwilligers slaan spontaan de handen in elkaar om de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne te helpen. Tattooartiest Escobar uit Temse verzamelde intussen al meer dan honderd mensen in een WhatsApp-groep. Ze vullen kleine busjes met hulpgoederen en brengen met dezelfde voertuigen vluchtelingen naar ons land.

7 maart