Twee jaar geleden kwam zijn droom uit, nu is Julien (82) overleden

De grote spar in de voortuin van Julien was in december van 2020 een blikvanger in de stad. De twaalf meter hoge boom werd toen door het stadsbestuur verlicht met 10.000 lichtjes. Voor Julien De Dauw was het een droom die uitkwam. De spar was genoemd naar Jules, zijn schoonbroer, die in de kerstperiode van 1992 overleed. Sindsdien hing Julien jarenlang lichtjes in de boom tijdens de kerstperiode om zijn schoonbroer te herdenken. Toen hij ouder werd lukte het Julien niet meer om de boom te laten schitteren. Dat gebeurde twee jaar geleden nog voor een laatste keer na een oproep in onze krant. Het stadsbestuur gaf een gespecialiseerde firma toen de opdracht om de boom tot in de nok te verlichten.