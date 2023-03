Twee illegalen aangehouden bij controle horeca

Speeddaten in Het Hof: “Iedereen welkom om ons woonzorg­cen­trum te leren kennen”

Woonzorgcentrum Het Hof in Sint-Niklaas organiseert op zondag 19 maart tijdens de ‘Dag van de Zorg’ een speeddate. Studenten, vrijwilligers en iedereen die op zoek is naar een job in de zorgsector wordt uitgenodigd om het woonzorgcentrum beter te leren kennen.