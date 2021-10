Twee gewonden bij steekpartij in appartement, vier personen gearresteerd voor verhoor

Een buur belde de hulpdiensten nadat één van de slachtoffers aan een raam schreeuwde dat hij met een mes gestoken was. De politie van Sint-Niklaas kwam meteen met heel wat manschappen ter plaatse. Uiteindelijk bleken er twee personen te zijn die een steekwonde hadden opgelopen. De overige vier aanwezigen, twee mannen en twee vrouwen, werden in de boeien geslagen en meegenomen voor verhoor. Eén persoon is nog voortvluchtig.

De twee gewonden werden afgevoerd naar het ziekenhuis maar er zou niemand in levensgevaar zijn. De precieze omstandigheden van de steekpartij zijn voorlopig nog onduidelijk maar vermoedelijk gaat het om een ruzie in het drugsmilieu. Vorige week was er ook al een steekincident in de aanpalende Apostelstraat. Het verder onderzoek is in handen van het parket Oost-Vlaanderen. Die stuurde woensdagavond het labo ter plaatse voor een sporenonderzoek.