Twee brandweermannen krijgen klappen van dolgedraaide chauffeur tijdens dringende interventie

Sint-NiklaasTwee brandweermannen van de Hulpverleningszone Waasland hebben vrijdagochtend klappen gekregen van een dolgedraaide bestuurder. Die ging door het lint omdat hij voorbij was gestoken door een brandweerwagen op weg naar een dringende interventie. Zonecommandant Thierry Van Goethem spreekt van een verontrustende evolutie. “Eerder is een ambulancier al permanent arbeidsongeschikt verklaard na een trap van een patiënt.”

De agressie gebeurde tijdens een interventie in de Spreeuwenstraat in Sint-Niklaas. De Hulpverleningszone Waasland had een ziekenwagen uitgestuurd om een patiënt op te halen. Ter plaatse bleek dat deze enkel horizontaal geëvacueerd kon worden uit de woning. De brandweer werd daarom in bijstand opgeroepen. “Onderweg hebben ze als prioritair voertuig een auto voorbijgestoken”, vertelt zonecommandant Thierry Van Goethem. “Dat gebeurde met zwaailicht en sirene. De chauffeur van de auto vond blijkbaar dat dit niet kon en heeft onze mensen achtervolgd. Ter plaatse is hij beginnen schelden maar heeft hij ook twee brandweermannen geslagen en geschopt.”

Geen onbekende voor politie

Toen de dolgedraaide man hoorde dat de politie onderweg was, sloeg hij op de vlucht. Aan de hand van de nummerplaat kon hij wel vrij snel geïdentificeerd worden. Het zou geen onbekende zijn voor de politie. Kolonel Thierry Van Goethem tilt bijzonder zwaar aan het incident. “Het is niet de eerste keer dat onze mensen belaagd worden maar dit was buiten alle proportie. Twee mensen zijn vijf dagen werkonbekwaam. Het is wraakroepend dat ze slachtoffer worden van agressie terwijl ze net hulp aan het bieden zijn.”

Toename van agressie

Volgens Van Goethem zag de Hulpverleningszone Waasland het aantal feiten van agressie de laatste tijd fors toenemen. “Sinds begin dit jaar is het echt wel de spuigaten aan het uitlopen. Het is zeker niet meer exclusief iets voor grootsteden. Dit gaat van verbaal geweld over spuwen tot slagen en trappen. Dit kan echt wel zware gevolgen hebben. Begin dit jaar kreeg één van onze ambulanciers een trap van een patiënt die met de ziekenwagen vervoerd werd. De man is slecht neergekomen en is nu permanent arbeidsongeschikt. Hij was een gepassioneerd hulpverlener maar zal zijn beroep als ambulancier nooit meer kunnen uitvoeren.”

Oproep voor meer respect

Binnen de Hulpverleningszone Waasland ziet men de evolutie met lede ogen aan. “We organiseren wel cursussen om onze mensen te leren omgaan met agressie. Daar pikken ze wel iets van op maar de praktijk is toch vaak anders dan een rollenspel”, geeft Van Goethem toe. “We kunnen de hulpverleners toch moeilijk in veiligheidspakken steken. Het gaat hier om mensen die zich vaak in bijzonder hachelijke omstandigheden inzetten om anderen te helpen. Het is bijzonder jammer dat hier vandaag zo weinig respect voor is.”

