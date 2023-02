Turks Cultureel Centrum organiseert benefietactie voor slachtoffers aardbeving : “Bijna 100.000 euro ingezameld tot nog toe”

De Turkse gemeenschap in Sint-Niklaas telt zo’n 4.000 mensen en toonde zich de voorbije twee weken al erg solidair. “Zo’n 80 tot 90% van onze gemeenschap is afkomstig uit het Zuiden van Turkije, dus niet uit de getroffen regio. Dit betekent echter niet dat we ook diep getroffen zijn door al het leed”, zegt Mustafa Kaptan, ondervoorzitter van het Turks Cultureel Centrum. “We zijn meteen na de ramp in actie geschoten. Eerst met de inzameling van dekens, slaapzakken en andere broodnodige hulpgoederen. Daarna hebben we ook 5 generatoren opgestuurd ter waarde van 30.000 euro. Het materiaal is intussen al aangekomen.”