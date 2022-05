Trots mannelijk viergeslacht in Sint-Niklaas

Sint-Niklaas Café Hemelrijk wekenlang dicht na brand: “Tien minuten later en er was geen café meer geweest”

Het bekende jongerencafé Hemelrijk op de Grote Markt blijft zeker zes weken dicht nadat een brand zaterdagmiddag een groot deel van de toog verwoestte. “Tien minuten later en héél het café was in de vlammen opgegaan”, beseft zaakvoerder Steve Vonck, die op zoek is naar een andere, tijdelijke locatie.

25 april