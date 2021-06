Toxicoloog Jan Tytgat: “Neem bloedstalen af bij inwoners Wase gemeenten om PFOS-concentratie te meten”

tennis Gert Bottel­berghs: “We hopen TC De Jasmijn een nieuw elan te geven”

10 juni In januari sloegen Gert Bottelberghs en Rik Catthoor de handen in elkaar en werden zij de nieuwe eigenaar van TC De Jasmijn. Vanaf 1 september hebben zij de touwtjes volledig in handen, maar intussen laten zij duidelijk merken dat er wat leeft in en om rond de club. Gert Bottelberghs ziet het in ieder geval heel erg zitten.