Tourist LeMC en Gabríel Rios headliners op Vredefeesten

De eerste lading namen voor de Vredefeesten werd begin juli al enthousiast onthaald. Nu trekken de stad en de programmatoren vzw Villa Pace en Freezer & Friends een nieuw blik namen open. Met onder meer Walrus, Rex Rebel, Sam De Nef, MAORI, De Mens en dj Dirk Stoops is de line-up voor het stadspodium Heyman op vrijdag 2 en zaterdag 3 september helemaal rond. De Antwerpse troubadour is zaterdag headliner en zakt voor het eerst af naar de Vredefeesten, Gabríel Rios mag op vrijdag afsluiten. Walrus is de Nederlandstalige band rond Geert Noppe, ook toetsenist bij Hooverphonic en Yevgueni. Rex Rebel is de nieuwe, spraakmakende band van K’s Choice-frontman Sam Bettens.

En ook de namen voor het podium stadspark zijn ingevuld, met headliners Sylver (live), Camille en Christoff (live). Op vrijdag opent Sylver, met Silvy De Bie als zangeres, het feestje in het park, gevolgd door Discobaar A Moeder.Op zaterdag is er Karista Khan (winnares The Voice Kids), Camille (winnares The Masked Singer), Loredana, Michael Heaven, Son del Corazón (vervangt ‘Global Gladiator’, al vermeld op enkele fysieke dragers), Erik & Sanne, Kristof Carpentier (finalist Big Brother), Christoff (live) en VRB-dj Lieven Verwulgen. Zondagmiddag kan iedereen er tot slot feestelijk de Vredefeesten uitwuiven met Lu & Gu Jukebox Days.

De Vredefeesten vinden plaats in het weekend van 2, 3 en 4 september. Het is hét evenement van de Sint-Niklase zomer. Tientallen luchtballons stijgen drie dagen na elkaar op de Grote Markt op. Naast het ballonfestival is er ook het muziekfestival tijdens de Vredefeesten. Dat vindt plaats op vijf podia in de binnenstad: Heyman (hoofdpodium), Castro, stadspark, Grote Markt en Terrazza.

Meer info over alle bands en artiesten op www.vredefeesten.be

