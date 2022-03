Tot 1.800 overtredingen per dag: verkeersfilters in Breedstraat en Lindenstraat worden massaal genegeerd, politie schrijft vanaf vrijdag boetes uit

De invoering van verkeersfilters in de Breedstraat en Lindenstraat ging van bij de start op 1 januari van dit jaar niet onopgemerkt voorbij. Doorgaand verkeer in beide straten werd vanaf dan niet meer mogelijk, tenzij voor omwonenden met een vergunning. Het gevolg was en is dat veel bestuurders een heel eind moeten omrijden om via de Singel op hun bestemming te geraken. Een maatregel die op zowel voor- als tegenstanders kon rekenen. Lokale handelaars vreesden door de maatregel onbereikbaar te worden voor hun cliënteel en vroegen met een online petitie voor de afvoering van de knip. Anderzijds juichten heel wat buurtbewoners de nieuwe verkeerssituatie toe omdat het de drukte in hun straat of wijk zou verminderen.

Quote “Doordat veel mensen het verbod negeren kunnen we geen evaluatie maken van de nieuwe situatie” Carl Hanssens, Schepen voor mobiliteit

Drie maanden later blijkt amper iemand zich aan het doorrijverbod te hebben gehouden. Uit de cijfers van de verkeersdienst van de lokale politie van Sint-Niklaas blijkt dat beide verkeersfilters dagelijks door alles samen 1.200 tot 1.800 bestuurders straal worden genegeerd. “Meer dan wellicht het gevolg van het feit dat er een gedoogperiode van drie maanden was voorzien”, zegt schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA). “Die gedoogperiode was ruim bekend bij de bevolking. Maar doordat weinig mensen zich aan de nieuwe regel hebben gehouden, kunnen we geen evaluatie maken van het echte effect van de verkeerfilters op de omgeving en de verkeerscirculatie. De gedoogperiode nog verder verlengen heeft daarom geen enkel nut.”

Quote Ik heb steeds aan mijn klanten verteld dat ze zonder boete door de verkeers­fil­ter konden Sarah Nys, Uitbaatster modezaak Blue Sky in de Breedstraat

Sarah Nys heeft haar modezaak Blue Sky in de Breedstraat. Hoewel ze aanvankelijk gekant was tegen de knip in haar straat, ondervindt ze er momenteel maar weinig hinder van. “Omdat iedereen weet dat je geen boete krijgt, merk je maar weinig verschil in de straat”, stelt ze vast. “Er rijden nog steeds evenveel auto’s als vroeger. Ik heb steeds aan mijn klanten verteld dat ze zonder boete door de verkeersfilter konden. Als de gedoogperiode nu wordt afgesloten, zal dat de situatie wellicht veranderen. Vooral kleine buurtwinkels zullen nu echt afgesloten worden voor hun klanten.”

Vanaf 1 april wordt het negeren van de verkeersfilters in zowel de Breedstraat als de Lindenstraat effectief strafbaar. De prijs van een boete: 58 euro. Het stadsbestuur laat nog een kleine marge. “Tegen het einde van deze week zullen we 5.000 brieven gestuurd hebben naar mensen die de knip hebben genegeerd, om hen te waarschuwen”, zegt schepen Hanssens. “We wachten nog tot wanneer alle brieven toegekomen te zijn vooraleer effectief te starten met verbaliseren. Eind juni maken we een nieuwe evaluatie. Bij grote problemen kunnen we altijd nog sneller ingrijpen.”

