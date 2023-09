Tom Steels Classic pakt uit met Wase Reynaert-gravelrit: “Ontdek natuur in polders, bossen en langs water”

Lintje van vernieuwde basis­school De Fontein doorge­knipt: 200 kinderen verkennen klasjes

Het lintje van het herstelde schoolgebouw van basisschool De Fontein in de Nijverheidsstraat in Sint-Niklaas is vrijdagochtend officieel doorgeknipt. Zo’n 200 schoolkinderen konden hun vernieuwde klassen verkennen, die ze bijna een jaar lang hadden moeten missen door een kapot dak.