Toekomst buurthuis Herleving verzekerd: stad koopt gebouw aan

Buurthuis Herleving opende 14 jaar geleden de deuren in het hoekpand tussen het Westerplein en de Aerschotstraat. Een groep van een zestal vrijwilligers organiseert er activiteiten voor buurtbewoners en brengt hen samen rond de toog. Toen het nieuws kwam dat de eigenaar van het pand het gebouw te koop had gezet, kwam het stadsbestuur in actie. “We besloten om het pand aan te kopen en door te verhuren aan het buurthuis”, zeggen schepenen Carl Hanssens (N-VA) en Sofie Heyrman (Groen). “De aankoop biedt heel wat kansen voor de toekomst. Met het oog op de ontwikkelingen op de vlakbij gelegen bedrijfsterreinen van SVK is dit hoekpand strategisch gelegen. Het kan een scharnier worden tussen de bestaande wijk en SVK. In de Westerbuurt gaan we proactief op zoek naar kansen voor buurtontwikkeling. Door de aankoop wordt ook de werking van de vzw de komende jaren verder verzekerd. De activiteiten die hier plaatsvinden zijn van een te groot belang voor heel de buurt.”