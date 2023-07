‘Tienerclash’ op De Ster: Speelpleinen bundelen krachten tijdens groot groepsspel

Bestuurder zonder geldig rijbewijs rijdt twee keer op uur tijd in politiecon­tro­le: “Ik moest huurauto terugbren­gen, anders bleef ik betalen”

Een leerling-bestuurder die nog geen geldig rijbewijs had is op een uur tijd twee keer tegengehouden door de politie van Sint-Niklaas. Hij was onderweg met een huurauto, die hij naar eigen zeggen dringend moest binnenbrengen. Het leverde hem in de politierechtbank een fikse boete op.