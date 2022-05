Tien gemeenten scharen zich achter oprichting Wase Regiobib: “Boek ophalen of binnenbrengen in alle filialen”

WaaslandDe schepencolleges van tien Wase gemeenten hebben de oprichting goedgekeurd van een Wase Regiobib. Dankzij het eengemaakt dienstreglement zijn de uitleenregels in alle bibs gelijk. “Je boeken terugbrengen kan in eender welke bib van de samenwerking, wat voor de uitlener een grote flexibiliteit betekent”, zegt Lieve Truyman, voorzitter van Cultuurtuin Waas.

De Wase Regiobib komt er op initiatief van Cultuurtuin Waas dat onder de vleugels werkt van Interwaas. “De bibliotheek is in verandering en zal in de toekomst nog verder evolueren en sterk inzetten op digitalisering en extra dienstverlening”, legt Truyman uit. “De bib heeft de ambitie uit te groeien tot een sterke derde plek in de maatschappij, naast de eigen ‘thuis’ en de school-of werkplaats. Achter de schermen werd al geruime tijd gewerkt aan een doorgedreven vorm van samenwerking tussen de 10 Wase bibliotheken.”

Dankzij een ééngemaakt dienstreglement én een intern transportsysteem kunnen leners boeken inleveren of gereserveerde exemplaren ophalen in alle bibs van de samenwerking. Men kan dus boeken reserveren uit alle bibliotheken van het regionetwerk. Zo krijgen alle leners toegang tot een grotere collectie. Een lener is ook meteen lid in alle bibs van de samenwerking.

De 10 Wase bibliotheken zijn die van Beveren, Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster en Zwijndrecht. Nu de intentieverklaring is goedgekeurd door de betrokken gemeenten kan de Wase Regiobib officieel van start gaan op 1 januari 2024. “Intussen gaan we verder onderzoeken hoe we op een duurzame en efficiënte manier het transport kunnen regelen van boeken tussen alle betrokken filialen”, zegt Lieve Truyman.