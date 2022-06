Tickets voor De Ster uitverkocht: alleen wie abonnement heeft kan nog op domein

Nieuwkerken Wallenhof­wijk wordt groener: voetpaden ruimen de baan voor gras en bomen

De Wallenhofwijk in Nieuwkerken wordt de komende vijf maanden vernieuwd. De buurt krijgt meer groen in plaats van voetpaden en een nieuw wegdek. “De wijk is op en heeft een opfrisbeurt meer dan nodig”, zegt schepen Carl Hanssens. Ook de doorsteek naar de fietssnelweg via de voetbalpleinen wordt heraangelegd.

17 juni