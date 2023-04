Thuiszorgcentrum ’t Punt krijgt nieuw onthaal: “Op drukke momenten is er nu geen vlotte ontvangst”

Winkelwan­del­lus genomi­neerd voor ‘Prijs Publieke Ruimte’: “Stadshart is aantrekke­lij­ker geworden”

De winkelwandellus in het centrum van Sint-Niklaas is genomineerd voor de ‘Prijs Publieke Ruimte’. Die prijs bekroont elk jaar de beste realisaties in heel Vlaanderen, en wordt uitgereikt door het Infopunt Publieke Ruimte.