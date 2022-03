Thuisverpleging Altrio bundelt krachten met apothekers en eerstelijnszones om medisch materiaal te schenken aan Oekraïne

Yana heeft zelf Russische roots maar ook veel vrienden in Oekraïne. Samen met haar Oekraïense vriend Bohdan zamelde ze in het Antwerpse al heel wat medisch materiaal in voor de oorlogsslachtoffers. “We werken hiervoor samen met de Oekraïense scouts die alle goederen stockeren in een depot in Antwerpen. Van daaruit vertrekt er bijna elke week een vrachtwagen naar de grens van Polen met Oekraïne”, legt ze uit.

De oproep viel niet in dovemansoren. “We hebben meteen bekeken hoe we het best konden helpen”, zegt voorzitter Karel Van Hoye. “We wilden geen medicijnen doneren die al tegen de vervaldatum aanzitten maar besloten in bulk aan te kopen. Een generisch alternatief voor Dafalgan om als voorbeeld te nemen, kost 50 tot 60% minder. Maar als apotheek kunnen we ook in bulk aankopen en dat kost maar een tiende van de prijs. De werking van deze medicijnen is precies dezelfde. In totaal hebben we 208 aangesloten apotheken en die hebben geld gedoneerd om spullen aan te kopen die het meest nodig zijn zoals verbandmateriaal.”