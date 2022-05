Thermen Katara breidt wellnesscomplex uit: “Bijensauna, Romeins badhuis en Tibetaanse zoutgrot zorgen voor unieke ervaring”

BelseleThermen Katara in Belsele heeft haar wellnesscomplex in Belsele uitgebreid met nieuwe badhuizen en sauna’s. Bezoekers kunnen voortaan onder meer genieten van een bijensauna en het gevoel ervaren van een Tibetaanse zoutgrot. “We vinden onszelf telkens opnieuw uit”, aldus zaakvoerders Geert de Mulder en Nancy Goossens van Katara.

Wellnesscentrum Thermen Katara langs de Nieuwe Baan in Belsele opende in 2011 de deuren, en is vandaag uitgegroeid tot één van de grootste saunacomplexen van België. Ook in volle coronacrisis bleven zaakvoerders Geert de Mulder en Nancy Goossens niet bij de pakken zitten. Katara werd nog verder uitgebreid met een aantal nieuwe en bijzondere badhuizen, die nu worden voorgesteld. “In ons nieuwe IJslands Badhuis kan je genieten van de Midsommar Sauna, het Geiserbad, de Pao IJsgrot en bijensauna The Bee Hive”, vertellen Geert en Nancy. “Alles wat je hier ziet en ruikt, past in het plaatje. De look en feel van de bijensauna zorgen voor een unieke saunabeleving die ongezien is in Europa. Hier voel je écht de levenswijze van het Noorden tot leven komen.”

Quote Hier voel je écht de levenswij­ze van het Noorden tot leven komen Geert de Mulder en Nancy Goossens, Thermen Katara

Volledig scherm © rv

Nog nieuw is het Romeins Badhuis. Dat brengt een ode aan de aloude badrituelen van de Romeinen. “Toen was een dagelijks bezoek aan de thermen de gewoonte. In het Sudatorium, een grote stoomruimte, glijdt de stress van je lijf. In combinatie met heel wat nieuwe rituelen opnieuw een ervaring om u tegen te zeggen.”

Volledig scherm © rv

Een derde nieuwe sauna in Katara is de Thokmay sauna. Die is gebaseerd op een authentieke Tibetaanse zoutgrot met een constante temperatuur van 70 graden Celsius. “Dat zorgt dankzij de mineralen die vrijkomen uit de roos-oranje zoutstenen voor een enorme immuunboost”, aldus Geert en Nancy.

Volledig scherm © rv

Quote Met Katara hebben we altijd al tegen de stroom in willen zwemmen Geert de Mulder, Thermen Katara

Dat de nieuwe badhuizen en sauna’s er kwamen in volle coronacrisis, is volgens de uitbaters niet verwonderlijk. “Met Katara hebben we altijd al tegen de stroom willen zwemmen”, zegt Geert. “Anders doen dan anderen ligt in onze natuur. Toen we met Katara begonnen was het volop bankencrisis. Tijdens de recente uitbreiding van ons complex gingen we door de coronacrisis. Elke keer opnieuw zoeken we hoe we ons opnieuw kunnen uitvinden en leggen we de lat een beetje hoger. Een risico dat tot nu toe steeds heeft geloond.”

Volledig scherm © rv

Katara kreeg het Safe Sauna Label van de Saunavereniging België. Dat kwaliteitslabel werd uitgereikt naar aanleiding van de coronapandemie.

In het wellnesscomplex werken vandaag alles samen 45 personeelsleden.

LEES OOK:

Volledig scherm © rv

Volledig scherm © rv

Volledig scherm © rv