Theatergroep TGoesting speelt voor het goede doel: “Opbrengst gaat naar mensen met jongdementie”

“Al meer dan tien jaar zet de stad in op een goede omgang met mensen met dementie en het bevorderen van hun levenskwaliteit en die van hun omgeving”, zegt Lothar van Diessen van TGoesting. “Ons theaterstuk Bobijn gaat over het vergeten van herinneringen. We vertellen het verhaal van Bob. Hij raakt zijn bobijnen stilaan kwijt. Daarover is hij kwaad, gelaten en soms triest. Samen met het publiek zoeken we uit of Bob nog steeds Bob is, zelfs zonder zijn bobijnen.”