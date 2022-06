The Beast is back: Jimmy Laureys wil nog één keer sterkste man van België worden, en gaat daarna met pensioen

Sint-Niklaas Ereburger en opricht­ster van Wase Dierenbe­scher­ming Simonne Steemans op 96-jarige leeftijd overleden

Simonne Steemans, de oprichtster van de Wase Dierenbescherming, is op 96-jarige leeftijd overleden in Sint-Niklaas. Ze stond in 1966 aan de wieg van het toenmalig dierenasiel in de Passtraat in Sint-Niklaas en was ereburger van de stad.

16 juni