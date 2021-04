“Terwijl daders achtervolgd werden, sloegen de vlammen al naar buiten”: brand in huis van Joeri tijdens bezoek van inbrekers

sint-niklaasIn een woning in de Weynstraat is vrijdag brand gesticht na een inbraak. De daders konden gevat worden. De schade aan het huis is aanzienlijk. “Ik heb de woning geërfd en de hele inboedel was nog aanwezig. De dieven waren uit op wat zilverwerk maar het is me een raadsel waarom ze ook brand hebben gesticht”, reageert eigenaar Joeri Smet.