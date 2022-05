Tennisclub TC Beverse en voetbalclub Katasvilla brengen hulde aan hun overleden kopman Wouter

Temse/Sint-Niklaas Zware kop-staartaan­rij­ding in staart van file op parallel­weg E17 door wegenwer­ken op N16

In de staart van de file op de parallelweg van de E17 in Sint-Niklaas is dinsdagavond een zware aanrijding gebeurd. Een vrachtwagen knalde achteraan in op een bestelwagen. Het verkeer stropt door de wegenwerken op de N16 bijna dagelijks op in de ochtend- en avondspits met een file die tot op de parallelweg van de E17 reikt. Dat zorgt vaak voor gevaarlijke toestanden

