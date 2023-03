Temperatuur gaat omhoog in Sint-Niklaas

Hardleerse dief ingerekend dankzij alerte agent in burger: dader voorgeleid bij onderzoeks­rech­ter

In de Sparrenhofstraat in Sint-Niklaas is zaterdagnacht een hardleerse dief opgepakt. Hij was door een politieagent in burger opgemerkt met een gestolen fiets, en werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde.