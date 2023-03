Technologiebedrijf organiseert wafelbak voor steunfonds 1212: “Hulp voor slachtoffers aardbeving nog steeds noodzakelijk”

“Financiële steun voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië blijft vandaag nog steeds noodzakelijk”, zegt Hasan Bilici, gemeenteraadslid in Sint-Niklaas en werknemer bij EKS. “Het menselijk leed en de materiële schade is enorm in de getroffen gebieden. De inwoners kunnen alle hulp gebruiken. We hopen dan ook op een mooie opkomst van buurtbewoners en sympathisanten.”