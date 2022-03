Te weinig truckchauffeurs door coronacrisis: uitzendkantoor geeft gratis opleiding tijdens transportdag

Sint-Niklaas Leerlingen Portus Berkenboom scheren hoge toppen met kunst: Waasland Shopping Centrum tot de nok gevuld met eigen creaties

Middelbare school Portus Berkenboom uit Sint-Niklaas heeft voor een bijzonder kunstwerk gezorgd in het Waasland Shopping Center. Honderden leerlingen bewerkten er op een artistieke manier stof en papieren draagtassen die daarna werden verwerkt tot jurken. Het resultaat is nog een maand te zien in de rotonde van het winkelcentrum.

22 maart