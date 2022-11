Tariefverhoging recyclageparken en huisvuilophaling zet kwaad bloed bij oppositiepartij PVDA: “Niet het juiste moment om gezinnen extra te belasten”

Afvalintercommunale Miwa kondigde dinsdag aan haar tarieven vanaf januari van volgend jaar te zullen verhogen. Dat is onder meer het geval voor het binnenbrengen van grofvuil in de recyclageparken en de huis-aan-huis ophaling van restafval. Ook de prijs voor de ophaling van GFT wordt vanaf 1 juli van volgend jaar opgetrokken. Oppositiepartij PVDA is ontstemd over de duurdere tarieven. “Stijgingen van 28 tot 55 procent zijn geen normale indexaanpassingen maar een verdoken belastingverhoging”, zegt gemeenteraadslid Chris Wauman. “Bij de invoering van het diftar-systeem hadden we reeds gewaarschuwd dat de tarieven in de toekomst zouden verhogen. In plaats van de prijzen te verhogen, zou men sorteren moeten belonen door de toegang tot de containerparken gratis te maken en grofvuil vier keer per jaar gratis op te halen. We gaan aandringen op de gemeenteraad om de buitensporige stijging terug te schroeven.”