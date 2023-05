Tamara (33) werd door ex-vriend vermoord om 400.000 euro aan cryptomunten: “Het is niet de eerste keer dat hij met haar geld gaat lopen”, reageert vader

Vrienden van vermoorde Tamara (33) in shock: “Ze zat nog boordevol plannen. Triest dat ze op zo’n manier van ons is weggerukt”

Er zijn nog veel vraagtekens rond de dood van Tamara Engels (33) uit Sint-Niklaas, maar voor familie en vrienden is het een opluchting dat twee verdachten zijn aangehouden. “Je kan natuurlijk nooit iets uitsluiten maar zij was gewoon niet de persoon om een wanhoopsdaad te plegen. Daarvoor zag ze te veel het mooie in het leven.” Een portret van een goedlachse dame die in nog onduidelijke omstandigheden het leven liet.