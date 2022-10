Sven (29) waagt vanavond zijn kans tijdens The Voice: “Familie en vrienden zeggen dat ik goed kan zingen, maar ik wou weten of dat ook echt wáár is”

Sint-Gillis-Waas IN BEELD. Familie woont urenlange reconstruc­tie van moord op kleuter Dean bij. VTM NIEUWS-reporter Nathalie Dyck legt uit wat er op het spel staat

In Sint-Gillis-Waas is vandaag een reconstructie gehouden van de moord op de vierjarige kleuter Dean Verberckmoes. In hun appartement in de Kerkstraat werden de verklaringen getoetst van verdachten Dave De Kock en Romy W. Het is nog niet bekend wat dit precies heeft opgeleverd, maar de wedersamenstelling van de feiten nam wel meer dan zes uur in beslag. Een overzicht:

18:44