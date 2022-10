Sven (29) bejubeld na auditie tijdens The Voice: “Plannen aan het smeden voor optredens en andere leuke projecten”

Sint-Niklaas Familie boos nadat bejaarde moeder moet bewijzen dat ze Nederlands praat voor sociale woning: “Ze is geboren en getogen in het Waasland, en woont al 10 jaar in sociale woning”

Een bejaarde bewoonster van een sociale woning van woonblok Kriekepitte van de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvestiging (SNMH) heeft een brief in de bus gekregen waarin ze gevraagd wordt om aan te tonen dat ze Nederlands praat. “Ze is geboren en getogen in België, en woont al 10 jaar in een sociale woning”, is haar familie verontwaardigd. De SNMH benadrukt dat het om een formaliteit gaat, die geen gevolgen heeft voor haar bewoning.

6 oktober