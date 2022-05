Supporters en souvenirjagers krijgen vrij spel in Puyenbeke: voetbalstadion te grabbel vlak voor sloop

De Klinge Zonnewij­zer op Klingspoor: laat cadeau voor viering 150 jaar spoorweg Mechelen-Terneuzen

Aan het Klingspoor in De Klinge is tijdens het voorbije weekend een zonnewijzer ingehuldigd. Het meetinstrument is nog een laat cadeau voor de viering van 150 jaar spoorweg Mechelen-Terneuzen van vorig jaar.

25 mei