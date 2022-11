Supporteren voor Rode Duivels op Nederlandse Vestingcross in Hulst: “Verwachten meer Belgen dan Nederlanders”

HulstDe volgende WK-wedstrijd van de Rode Duivels tegen Marokko op groot scherm volgen in Nederland? Het kan zondag tijdens de Vestingcross in grensstad Hulst waar ook veldrittoppers Mathieu Van der Poel en Tom Pidcock hun rentree maken. “Hulst profileert zich niet voor niks als de meest Vlaamse stad van Nederland”, zegt medeorganisator Bram De Brauwer.

Wie houdt van voetballen en veldrijden is zondag aan het juiste adres bij onze noorderburen. Door het WK Voetbal in Qatar en de tweede groepswedstrijd van de Rode Duivels tegen Marokko waarvan de aftrap om 14 uur gegeven wordt, moesten de organisatie zelfs schuiven met de timing voor de elitewedstrijden: de dames starten eraan om 11 uur en om 12.15 uur rijden de heren over de Vestingwerken.

“Door de live-uitzending van de Duivels op televisie moesten we sowieso schuiven zodat ook de elitewedstrijden op antenne kunnen”, zegt De Brauwer. De organisatoren, die in het Waasland ook jaarlijks de Polderscross in Kruibeke en de Rapencross (begin 2023 het BK cyclocross) in Lokeren organiseren, willen er in Hulst een groot volksfeest van maken.

Scherm in open lucht

“Bezoekers zullen op een groot scherm in open lucht, ongeacht de weersomstandigheden, de wedstrijd van de Duivels kunnen volgen. Een dj zal de mensen in de juiste stemming brengen. Wie niet van voetbal houdt kan op het parcours van de Vestingcross de jeugdwedstrijden van de Vestingcross volgen. Vanaf 13.30 uur maken we de inkom trouwen gratis”, aldus De Brauwer. Nu nog hopen op een overtuigende prestatie van onze nationale voetbalelf dan tijdens hun aantreden tegen de Canadezen woensdagavond.

Volledig scherm Mathieu Van Der Poel in actie tijdens een vorige editie van de Vestingcross. © BELGA

Meest Vlaamse stad

Hoewel de Vestingcross in Nederland georganiseerd wordt, verwachten de organisatoren een pak Belgen. “Hulst profileert zich niet voor niks als de meest Vlaamse stad van Nederland. Vlamingen komen er, net over de grens, ook graag shoppen of genieten van de plaatselijke horeca”, weet De Brauwer. De Belgen zijn traditioneel zelfs in de meerderheid bij de bezoekers van de Vestingcross. “Ik schat de verhouding op 60% Belgen en 40% Nederlanders.”

Ondanks de vervroegde elitewedstrijden verloopt de voorverkoop van de Vestingcross ook vlot. “Met 5.000 tickets die de deur uit zijn, zitten we al op het niveau van voor corona.” Dat de Vlaams-Nederlandse cross grote namen als Van der Poel en Pidcock wist te strikken, is daar niet vreemd aan. Ook Wout Van Aert werd aan de start verwacht, maar hij zal er – in tegenstelling tot vorig jaar – niet bij zijn.

