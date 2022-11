Supermarkt Carrefour sluit eind deze maand de deuren op Heymanplein, nieuwe winkel opent begin 2025 in Stationsstraat

De uitverkoop in de supermarkt start vanaf morgen, om op 30 november definitief de deuren te sluiten. Dat bevestigt zaakvoerder Ive Bastijns. “Het gebouw van de supermarkt is eigendom van de stad, en met de toekomstplannen voor de bouw van een nieuwe bibliotheek wisten we dat ons verblijf op het plein nog maar tijdelijk zou zijn. Gezien de huidige toestand van het winkelpand en de hoge energieprijzen waren er dringend nieuwe investeringen nodig. Zeker op het vlak van energiebesparende maatregelen. Maar door de beperkte tijd die we nog maar hebben op het plein, had zoiets geen zin meer. Onze enige oplossing is om de winkel te sluiten.”

Gebouw wordt afgebroken

Het gebouw zal volgend jaar afgebroken worden. “De vrijgekomen ruimte zullen we tijdelijk kunnen gebruiken tijdens de werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe Grote Markt”, zeggen schepen voor Stadsvernieuwing Carl Hanssens (N-VA) en schepen voor Economie Ine Somers (Open VLD). “We zullen het plein ook inzetten als ruimte voor evenementen en extra parkeerruimte. Een win-win. We zouden alles graag afgerond hebben tegen augustus, voor de vredefeesten van 2023. Dat uiteraard mist het verkrijgen van alle noodzakelijke vergunningen. Er zullen de nodige budgetten voorzien worden in de begroting van 2023-25.”

Stationsstraat

Zaakvoerder Ive Bastijns van Carrefour in Sint-Niklaas heeft ondertussen al concrete plannen voor een nieuwe supermarkt. Die zal gebouwd worden in de voormalige winkelpanden van onder meer DI en Parfumerie Pascal vooraan de Stationsstraat. Alles samen goed voor zes winkelpanden. “We leggen momenteel de laatste hand aan de bouwvergunning”, zegt Bastijns. “Als alles volgens plan verloopt, willen we de nieuwe supermarkt openen begin 2025, na de heraanleg van de Grote Markt. Gezien de hinder die de werkzaamheden met zich mee zullen brengen, heeft een snellere opening weinig zin. We kijken er alvast naar uit om een nieuwe echte stadssupermarkt te kunnen openen in Sint-Niklaas. Daar zullen mensen kunnen komen winkelen in een autoluwe omgeving, en dat zonder zelf de auto te moeten nemen naar de rand van de stad.”

In het nieuwbouwcomplex van Carrefour in de Stationsstraat worden ook een aantal woongelegenheden voorzien.

