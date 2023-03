Subsidie van meer dan 295.000 euro voor basisschool De Fontein: “Dak renoveren en stabilisatiewerkzaamheden uitvoeren”

Het geld is afkomstig van Vlaams minister voor Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Hij investeert tijdens de huidige bestuursperiode in totaal 3 miljard euro in scholenbouwprojecten. Een deeltje daarvan is bestemd voor De Fontein in Sint-Niklaas. “Dankzij deze subsidie kunnen leerlingen in Sint-Niklaas in ideale omstandigheden les krijgen”, aldus een tevreden Maxime Callaert (N-VA), schepen voor Onderwijs in Sint-Niklaas.