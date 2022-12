Subsidie van 2 miljoen euro voor bouw nieuw circulair centrum Cocon in Heistraat

Sint-Niklaas Kunstenaar Bruno Mertens stelt werk tentoon in Nylonfa­briek

Kunstenaar Bruno Mertens stelt nog tot en met 31 januari zijn expo ‘Textile Sculptures’ voor in Nylonfabriek in de Lindenstraat in Sint-Niklaas. Op zaterdag 17 december en zaterdag 14 januari is hij ook zelf aanwezig.

